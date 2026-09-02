फतेहगढ़ साहिब में 15 गांव हुए नशामुक्त : सौंद

फतेहगढ़ साहिब। पंजाब सरकार नशे के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंंद ने बताया कि जिले के 15 गांव पूरी तरह नशामुक्त हो चुके हैं। नशा तस्करी के खिलाफ 2,136 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 4,432 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।सौंद ने बताया कि 1 मार्च, 2025 से 31 अगस्त, 2026 तक फतेहगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की। नशा बेचने वाले 3,290 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में शामिल आरोपियों के 12 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। जिले में 434 ग्रामीण और 90 मोहल्ला रक्षा समितियां गठित की गई हैं। 1,587 व्यक्तियों का नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार हुआ है। वहीं 7,580 व्यक्ति ओट केंद्रों में पंजीकृत हैं। सौंद ने कहा कि सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्हें हुनरमंद बनाने और खेलों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में 59 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण मिला है। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल करना है।