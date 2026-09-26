Jalandhar News: 148 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ युवक गिरफ्तार

कीरतपुर साहिब। नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को 148 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।आरोपी की पहचान कीतरपुर साहिब निवासी गुरकीरत सिंह उर्फ वंश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 25 सितंबर को सहायक थानेदार गुरमीत सिंह की टीम हरदोनिमोह गांव के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया और उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने लिफाफे से 148 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। सहायक थानेदार पवनदीप सिंह मामले की जांच कर रहे हैं।