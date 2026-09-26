Jalandhar News: ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत

पठानकोट। जिले के गांव पम्मा के पास शनिवार सुबह एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान गुरदासपुर निवासी मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है।यह घटना सुबह करीब नौ बजे हुई। दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और मृतक के रिश्तेदार जमा हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एंबुलेंस आधे घंटे देरी से पहुंची जिससे घायल सड़क पर तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। पुलिस थाना नरोट जैमल सिंह के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को मौके पर ही काबू कर लिया। मोहम्मद इकबाल के भाई मोहम्मद हुसैन के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की कार्रवाई जारी है।