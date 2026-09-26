Jalandhar News: नेशनल हाईवे पर कैंटर-ट्रक भिड़े, दोनों के चालक घायल

कोटकपूरा। अमृतसर-बठिंडा नेशनल हाईवे पर एक ट्रक खड़े कैंटर से टकरा गया। इस भीषण हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।बठिंडा की ओर से पशुओं की खुराक लेकर एक कैंटर आ रहा था। यह कैंटर कोटकपूरा के पास अचानक खराब हो गया। चालक ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया था। इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रक ने खड़े कैंटर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जम्मू निवासी ट्रक चालक प्रवीण कुमार घायल हो गए। मौड़ मंडी निवासी कैंटर चालक जसवीर सिंह भी घायल हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स के एएसआई संतोख सिंह और हवलदार मनवीर सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों चालकों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला। उन्हें एंबुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एएसआई संतोख सिंह ने बताया कि दोनों घायल चालक उपचाराधीन हैं। कोटकपूरा पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।