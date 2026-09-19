Jalandhar News: महिला को बंधक बनाकर 22 तोले सोना, 5 लाख रुपये लूटे

जालंधर। जालंधर-पठानकोट रोड स्थित गांव राऊवाली में देर रात एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात हुई। बदमाशों ने घर से करीब 22 तोले सोने के गहने और 5 लाख रुपये नकद लूटे। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश काले कच्छे में दिखे, जिससे इस वारदात में काला कच्छा गिरोह का हाथ होने का संदेह है।70 वर्षीय रमिंदर कौर घर में अकेली थीं। रात को आधा दर्जन से अधिक बदमाश दीवार फांदकर अंदर घुसे। उन्होंने महिला को बंधक बनाया और कमरों की तलाशी ली। बदमाशों ने अलमारी के ताले तोड़कर गहने और नकदी निकाली। वारदात के बाद आरोपी महिला की पट्टी खोलकर मौके से फरार हो गए। महिला ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना मकसूदां पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए। वह सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने इस वारदात से करीब एक घंटे पहले पास की एक अन्य कोठी में घुसने का प्रयास किया था। वहां शोर मचने पर वे फरार हो गए। इसके बाद उन्होंने इस मकान को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हाथों में लाठियां लिए दीवार फांदते दिख रहे हैं। पुलिस ने अभी तक किसी गिरोह के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है।