Jalandhar News: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, पार्टी का झंडा भी जला

जालंधर। कंपनी बाग चौक में कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया जिसमें पार्टी का झंडा भी आग की चपेट में आ गया। यह प्रदर्शन यूपीआई पर कर बढ़ाने के फैसले और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया था।पुतला जलाते समय कांग्रेस का झंडा भी आग की चपेट में आ गया, जिसे कार्यकर्ताओं ने तुरंत संभाला। प्रदर्शन में पूर्व विधायक राजिंदर बेरी और पार्षद शैरी चड्ढा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी नारे लगाए, जिससे असमंजस की स्थिति बनी। कांग्रेस नेता राजिंदर बेरी ने यूपीआई कर को मोदी कर बताया। उन्होंने कहा कि यह आम जनता, युवाओं, मध्यम वर्ग और व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ है। बेरी ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बाद उस पर कर लगाना सरकार के रुख में विरोधाभास दर्शाता है।