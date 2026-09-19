Jalandhar News: जालंधर में एच1एन1 के 2 नए पॉजिटिव केस, कुल 23 मरीज हुए

जालंधर। जिले में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 19 सितंबर तक जिले में एच1एन1 के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 23 हो गई है।रिपोर्ट के अनुसार अब तक 123 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्तमान में 2 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले एच1एन1 के एक संदिग्ध मरीज की जालंधर में मौत भी हो चुकी है इसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है।