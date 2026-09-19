Jalandhar News: तेज रफ्तार टोयोटा पिकअप ने युवतियों और बाइकों को टक्कर मारी, दो गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 19 Sep 2026 06:05 PM IST
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घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया
संवाद न्यूज एजेंसी
मोगा। कोट रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार टोयोटा पिकअप गाड़ी ने पैदल जा रही दो युवतियों को टक्कर मार दी। गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक बुलेट समेत दो अन्य बाइक को भी चपेट में लिया।
हादसे के बाद चालक भागने लगा पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों को मोगा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म, हूटर और पुलिस जैसी लाइट लगी थी। पुलिस ने टोयोटा पिकअप और उसके चालक को हिरासत में लिया। पुलिस हूटर व लाइट लगाने की अनुमति की जांच कर रही है।
फोटो....मोगा कोट रोड पर सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज।
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मोगा। कोट रोड पर शनिवार को एक तेज रफ्तार टोयोटा पिकअप गाड़ी ने पैदल जा रही दो युवतियों को टक्कर मार दी। गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी एक बुलेट समेत दो अन्य बाइक को भी चपेट में लिया।
हादसे के बाद चालक भागने लगा पर लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों को मोगा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म, हूटर और पुलिस जैसी लाइट लगी थी। पुलिस ने टोयोटा पिकअप और उसके चालक को हिरासत में लिया। पुलिस हूटर व लाइट लगाने की अनुमति की जांच कर रही है।
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फोटो....मोगा कोट रोड पर सड़क हादसे की सीसीटीवी फुटेज।