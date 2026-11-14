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Jalandhar News: जालंधर में देह व्यापार के आरोप पर हंगामा

Sat, 14 Nov 2026 05:47 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 14 Nov 2026 05:47 PM IST
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Uproar in Jalandhar over allegations of sex work
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। शहर के न्यू मॉडल हाउस इलाके में शुक्रवार देर रात एक किराए के मकान में कथित देह व्यापार चलने के आरोप पर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों ने युवक-युवतियों को पकड़ने का दावा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि महिला ने करीब एक साल से मकान किराए पर लिया हुआ है और वहां कथित तौर पर देह व्यापार करवाया जा रहा था। लोगों ने उसे पहले भी मकान खाली करने को कहा था। महिला ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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