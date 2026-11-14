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Jalandhar News: जितेंद्र शंटी ने किया मोगा सिविल अस्पताल का निरीक्षण

Sat, 14 Nov 2026 05:43 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 14 Nov 2026 05:43 PM IST
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Jitender Shanty inspected the Moga Civil Hospital.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। पंजाब एवं चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग के सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी ने शनिवार को मोगा के सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के सख्त निर्देश दिए।

शंटी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, इमरजेंसी, ब्लड बैंक, मोर्चरी और बाथरूम सहित अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण में उन्हें पहले के मुकाबले कई सुधार देखने को मिले। हालांकि, कुछ कमियां भी सामने आईं। इन कमियों को दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया गया है। जितेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि जनवरी 2026 में उनके पिछले दौरे के समय अस्पताल में कई खामियां थीं। दोबारा निरीक्षण के दौरान काफी सुधार दिखा है।
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