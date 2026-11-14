Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Salem Shah Phatak firing case solved; three accused arrested

Jalandhar News: सलेम शाह फाटक गोलीबारी मामला सुलझा, तीन आरोपी गिरफ्तार

Sat, 14 Nov 2026 05:34 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 14 Nov 2026 05:34 PM IST
विज्ञापन
Salem Shah Phatak firing case solved; three accused arrested
वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल व पिस्तौल बरामद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
फाजिल्का। फाजिल्का पुलिस ने 11 नवंबर 2026 को सलेम शाह फाटक पर हुई गोलीबारी की वारदात को सुलझा लिया है। इस मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गोली लगने से घायल जतिंदर सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए हैं। एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलवंत सिंह, आकाशदीप सिंह और संतोष रानी के रूप में हुई है। संतोष रानी और आकाशदीप सिंह मां-बेटा हैं। इन्हें 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। जतिंदर सिंह को गोली लगने के बाद सिविल अस्पताल फाजिल्का में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें एम्स अस्पताल बठिंडा रेफर किया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। एसएसपी फाजिल्का ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की थीं। इन टीमों का नेतृत्व डीएसपी बलविंदर सिंह ने किया। इनमें थाना सिटी फाजिल्का के मुख्य अधिकारी इंस्पेक्टर सचिन और सीआईए फाजिल्का के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुनील कुमार शामिल थे। पुलिस टीमों ने मानवीय और तकनीकी सहायता से आरोपियों को पकड़ा। थाना सिटी फाजिल्का में 12 नवंबर 2026 को मामला दर्ज किया गया था और मामले की आगामी जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed