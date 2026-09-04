Jalandhar News: दो गुटों में पथराव, तीन नाबालिग समेत चार घायल

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अबोहर। जम्मू बस्ती में दो गुटों के विवाद के बाद रात और सुबह जमकर पथराव हुआ। घटना में तीन नाबालिग बच्चों समेत चार लोग घायल हो गए। इनमें पिंटू की हालत गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद फरीदकोट रेफर किया गया। घायल पक्ष ने आरोप लगाया कि परिवार के ही कुछ रिश्तेदारों ने रातभर उनके घर पर पथराव किया, जिसमें बच्चे घायल हुए। सुबह दोबारा पथराव में पिंटू घायल हो गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में मोहल्लावासी पूर्व पार्षद के नेतृत्व में थाना नंबर-1 के प्रभारी मनिंदर सिंह से मिले और कार्रवाई की मांग की। मोहल्लावासियों ने पुलिस को घटना की वीडियो भी सौंपी हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर घायलों के बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

संवाद न्यूज़ एजेंसी