Jalandhar News: आईकेजी-पीटीयू ने कई कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई

विज्ञापन

कपूरथला। आई के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (आईकेजी-पीटीयू) ने विभिन्न व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह निर्णय उन छात्रों को एक और अवसर प्रदान करता है जो अभी तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं।यूनिवर्सिटी की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) विनियमित कोर्स के लिए अंतिम तिथि 14 सितंबर, 2026 है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (सीओए) विनियमित कोर्स के लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है। यह विस्तार संबंधित नियामक निकायों द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप है। रजिस्ट्रार नवदीपक संधू ने बताया कि यह उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जिन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है। उन्होंने छात्रों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। यह बढ़ी हुई तारीखें इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और आर्किटेक्चर सहित अन्य व्यावसायिक कोर्स के लिए हैं। नवदीपक संधू ने योग्य छात्रों से इस अंतिम अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।छात्र विस्तृत जानकारी, पात्रता मानदंड और कार्यक्रम विवरण के लिए यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ptu.ac.in पर जाएं। वे आगे के मार्गदर्शन के लिए पीटीयू कैंपस या संबद्ध कॉलेजों से भी संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कैंपस कपूरथला, अमृतसर साहिब, बटाला, होशियारपुर, मोहाली कैंपस-I और खूनीमाजरा (मोहाली कैंपस-II) में हैं। पंजाब भर में पीटीयू से संबद्ध कॉलेजों का एक बड़ा नेटवर्क है जो विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं।