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Jalandhar News: पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत को श्रद्धांजलि अर्पित की

Sun, 20 Sep 2026 05:51 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 20 Sep 2026 05:51 PM IST
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Paid tribute to former minister Chunni Lal Bhagat
संवाद न्यूज एजेंसी
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जालंधर। पूर्व कैबिनेट मंत्री चुन्नी लाल भगत की याद में रविवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इसमें राजनीतिक नेताओं, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से भगत को श्रद्धांजलि दी।

सभी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरपाल चीमा सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। नेताओं ने चुन्नी लाल भगत को पंजाब की राजनीति का कद्दावर व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि भगत ने मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई। वक्ताओं ने उनके सार्वजनिक जीवन, सादगी और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को याद किया। भगत विभाजन के बाद जालंधर आए और सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। उन्होंने पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और कैबिनेट मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वह जालंधर वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे। चुन्नी लाल भगत के बेटे और कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत परिवार की सार्वजनिक सेवा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद नेताओं ने मोहिंदर भगत और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और आप नेतृत्व दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ है। इस अवसर पर अन्य कई नेता और संत समाज के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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