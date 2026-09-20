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Jalandhar News: इंग्लैंड भेजने के नाम पर 38 लाख रुपये की ठगी

Sun, 20 Sep 2026 04:47 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 20 Sep 2026 04:47 PM IST
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38 lakh rupees defrauded in the name of sending to England
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। थाना मल्लांवाला पुलिस ने इंग्लैंड भेजने के नाम पर 38 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने गांव इलमे वाला के निवासी प्रबदीप सिंह को विदेश भेजने का झांसा दिया था।

प्रबदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि जगदीप सिंह और चमकौर सिंह ने उसे इंग्लैंड भेजने के लिए 38 लाख रुपये मांगे थे। उसने आरोपियों की बातों में आकर विदेश जाने के लिए पैसे दिए थे। बाद में आरोपियों ने पांच लाख 15 हजार रुपये में राजीनामा कर रकम 14 अप्रैल 2026 को वापस करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, निर्धारित तिथि पर रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद उसने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान जगदीप सिंह निवासी ठट्ठा दलेल सिंह और चमकौर सिंह निवासी विरका वाली के रूप में हुई है।
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