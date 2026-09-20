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Jalandhar News: सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने की मांग

Sun, 20 Sep 2026 06:03 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 20 Sep 2026 06:03 PM IST
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Demand for increased security and surveillance in the border area
संवाद न्यूज एजेंसी
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जलालाबाद। फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया ने जलालाबाद में कानून व्यवस्था और नशे की समस्या पर सरकार से कार्रवाई की मांग की। थाना सिटी जलालाबाद पर ग्रेनेड हमले के बाद उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया।

घुबाया ने लूटपाट, चोरी और डकैती जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस से संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाकर अपराधों पर अंकुश लगाने को कहा। सांसद ने ग्रेनेड हमले के पीछे सक्रिय नेटवर्क का पता लगाने की भी मांग की। उन्होंने नशा बेचने वालों और सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई की मांग की। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षा, खेल और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। घुबाया ने कहा, आम लोगों, व्यापारियों और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना सरकार की जिम्मेदारी है।
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