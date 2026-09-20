Jalandhar News: पति ने पत्नी को पड़ोसियों के घर घुसकर मार डाला

संवाद न्यूज एजेंसीकोटकपूरा। गांव कोहारवाला में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। आरोपी पति ने पड़ोसियों के घर में सो रही 30 वर्षीय सरबजीत कौर पर हमला किया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।गांव कोहारवाला निवासी गुरजंट सिंह का अपनी पत्नी सरबजीत कौर से अक्सर विवाद रहता था। उनके दो बेटियां और एक बेटा है। गुरजंट सिंह शराब के नशे में सरबजीत कौर के साथ मारपीट करता था। शनिवार रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुरजंट ने मारपीट की। इसके बाद सरबजीत कौर पड़ोसियों के घर चली गई और वहीं सो गई। आधी रात के करीब गुरजंट सिंह छत के रास्ते पड़ोसियों के घर में घुस गया। उसने सोते समय सरबजीत कौर पर तेजधार हथियार से कई वार किए जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट भेजा है। पति-पत्नी दोनों मजदूरी करते थे। ग्रामीणों ने बताया कि उनमें अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता था। मोगा के गांव रनिया निवासी मृतका के भाई सुखमंदर सिंह ने बताया कि उसकी बहन का विवाह करीब 12 साल पहले गुरजंट सिंह से हुआ था। उसने कहा कि गुरजंट सिंह अक्सर उसकी बहन से लड़ाई-झगड़ा करता था। सुखमंदर ने ससुराल परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। उसने आरोप लगाया कि ससुराल परिवार ने कभी विवादों पर उनसे बात नहीं की। डीएसपी अवतार सिंह राजपाल ने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। मृतका के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।