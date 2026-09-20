Jalandhar News: जूनियर एशिया कप में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों का भव्य स्वागत

जालंधर। चीन में हुए जूनियर एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम के खिलाड़ियों का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। इस चैंपियन टीम में पंजाब के चार खिलाड़ी शामिल थे। जालंधर के मिठापुर ग्राउंड में ढोल-नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया गया।टीम ने जूनियर एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। युवा खिलाड़ी प्रभ ने कहा कि पहले ही टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतना एक सपने जैसा है। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य सीनियर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना है। मनमीत सिंह ने कहा कि शुरुआती दबाव से उबरकर उन्होंने शानदार खेल दिखाया। स्वागत समारोह में पूर्व ओलंपियन और विधायक परगट सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया। मिठापुर ग्राउंड को हॉकी का मक्का कहा जाता है, वहीं खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर की। परगट सिंह ने कहा कि पंजाब हमेशा से भारतीय हॉकी की नर्सरी रहा है। संसारपुर, मिठापुर, खुसरोपुर और कुक्कड़ पिंड की इस बेल्ट ने देश को कई महान खिलाड़ी दिए हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है।