Jalandhar News: मुख्यमंत्री के फिरोजपुर दौरे की तैयारियां तेज

फिरोजपुर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फिरोजपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनदीप कौर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की।एडीसी ने शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों को सभी जरूरी प्रबंध समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। अमनदीप कौर ने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ड्यूटी में तैनात अधिकारी अपनी जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने फिरोजपुर आ रहे हैं। एडीसी ने परिसर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस मौके पर वाइस चांसलर सुरेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार राजीव अरोड़ा, पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।