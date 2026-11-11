Jalandhar News: चुन्नी से गला घोंटकर बुजुर्ग महिला की हत्या

संवाद न्यूज एजेंसीजलालाबाद। गांव कनलां वाले झुग्गे में 80 वर्षीय महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात के दौरान घर से 40 से 50 हजार रुपये की नकदी और सोने की बालियां भी चोरी हो गईं। इस घटना से पूरे गांव में दहशत और रोष का माहौल है।मृतका की पहचान इंद्रो बाई के रूप में हुई है। परिवार के सदस्यों को सुबह करीब नौ बजे घटना का पता चला। परिजन ने देखा कि इंद्रो बाई बिस्तर पर मृत पड़ी थीं। उनके पैर शॉल से बंधे हुए थे और गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फाजिल्का भेजा है। इंद्रो बाई के बेटे सुरजीत सिंह ने बताया कि घर से नकदी और बालियां गायब हैं। गांव के सरपंच मनजीत सिंह ने इस वारदात पर गहरा दुख जताया। उन्होंने गांव में बढ़ते नशे के प्रकोप को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। सरपंच ने आशंका जताई कि नशे की लत से जुड़े लोग चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुए होंगे। पुलिस अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम जांच कर रही है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।