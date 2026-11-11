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Jalandhar News: मोबाइल की दुकान में तोड़फोड़, लाखों का सामान चोरी

Wed, 11 Nov 2026 05:41 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Wed, 11 Nov 2026 05:41 PM IST
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Mobile shop vandalized; goods worth lakhs stolen
संवाद न्यूज एजेंसी
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फगवाड़ा। मोटरसाइकिल सवार 15-20 युवकों ने एक मोबाइल दुकान में तेजदार हथियारों से तोड़फोड़ की। उन्होंने दुकान से 48 हजार रुपये की नकदी और लाखों रुपये के मोबाइल फोन चुरा लिए।

दुकान मालिक गुड्डू कुमार ने बताया कि उनकी नंगल कॉलोनी में विक्की मोबाइल शॉप नाम से दुकान है। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम जब वह दुकान पर मौजूद थे, तभी मोटरसाइकिल सवार युवक आए। युवकों ने तेजदार हथियारों से दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुड्डू कुमार के अनुसार, हमलावर दुकान के गल्ले से 48 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन लेकर भाग निकले। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। गुड्डू कुमार ने पुलिस को बताया कि तोड़फोड़ करने वाले कुछ युवक मोहल्ले के ही हैं। मामला दर्ज पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
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