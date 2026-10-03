फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Pathankot-Jogindernagar track to undergo a makeover.

Jalandhar News: पठानकोट-जोगिंदरनगर ट्रैक का होगा कायाकल्प

Sat, 03 Oct 2026 05:45 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 03 Oct 2026 05:45 PM IST
विज्ञापन
Pathankot-Jogindernagar track to undergo a makeover.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

पठानकोट। कांगड़ा घाटी में रेल नेटवर्क के विस्तार की कवायद अब अगले चरण में पहुंच गई है। पठानकोट से जोगिंदरनगर के बीच रेल मार्ग को बड़े नेटवर्क के अनुरूप विकसित करने पर काम चल रहा है। रेलवे के प्रारंभिक अध्ययन के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
इस परियोजना की शुरुआती लागत करीब 26,638 करोड़ रुपये आंकी गई है। हालांकि, यह राशि अभी अंतिम नहीं है। विस्तृत रिपोर्ट पूरी होने के बाद ही वास्तविक लागत और निर्माण का स्वरूप तय होगा। परियोजना से जुड़ी एजेंसी ने मौके पर जाकर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है। इसमें यात्रियों की संभावित संख्या, माल परिवहन और पर्यटन गतिविधियों को शामिल किया गया है। यह विस्तार कांगड़ा के पर्यटन केंद्रों जैसे धर्मशाला, मैक्लोडगंज, पालमपुर और बीड़-बिलिंग तक पहुंच आसान बनाएगा। इससे होटल, होम स्टे और टैक्सी जैसे छोटे कारोबारों को भी लाभ मिलेगा।
विज्ञापन

रेल नेटवर्क का विस्तार कांगड़ा की चाय, फल और अन्य बागवानी उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करेगा। इससे किसानों और कारोबारियों को कम लागत वाला परिवहन विकल्प मिलेगा। जोगिंदरनगर से आगे मंडी तक रेल संपर्क बढ़ाने का विषय भी सरकार के संज्ञान में है। यदि इस विस्तार को मंजूरी मिलती है, तो मध्य हिमाचल तक रेल संपर्क का दायरा बढ़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed