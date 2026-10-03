Jalandhar News: अस्पताल के बाहर से व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी

फाजिल्का। राजन कक्कड़ अस्पताल के बाहर से एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जब व्यक्ति अपने बेटे के जन्म की खुशी में मिठाई खरीदने निकला तो उसे बाइक चोरी होने का पता चला।लवली ने बताया कि उसकी पत्नी ने हाल ही में बेटे को जन्म दिया था। नवजात शिशु का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसे डॉ. राजन कक्कड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बच्चे की तबीयत में सुधार होने पर वह परिवार और स्टाफ के लिए मिठाई लेने बाहर आया तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। लवली ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक अज्ञात नौजवान मोटरसाइकिल चुराकर ले जाता दिखा। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।