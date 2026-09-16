लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने लाएं अधिकारी : रंधावा

पठानकोट। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पठानकोट में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक की। उन्होंने जिला अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह बैठक जिला प्रबंधकीय परिसर मलिकपुर के बैठक कक्ष में आयोजित हुई।बैठक में पठानकोट की उपायुक्त पल्लवी, सुजानपुर के विधायक नरेश पुरी और अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। सांसद रंधावा ने कहा कि पठानकोट में कई विकास कार्य लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने इन कार्यों को गति देने पर जोर दिया ताकि उनका लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरे करने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कहा। सांसद ने यह भी निर्देश दिया कि आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। रंधावा ने सभी विभागों से विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कोष की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने पूछा कि किस कार्य के लिए कितना कोष उपयोग किया गया है और कितना शेष है। यह रिपोर्ट विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर जल्द ही एक और समीक्षा बैठक की जाएगी।