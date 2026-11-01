Jalandhar News: सीएम से मिलने जा रहे विधायक संदीप जाखड़ हिरासत में लिए

संवाद न्यूज़ एजेंसीअबोहर। अजय हत्याकांड में इंसाफ की मांग कर रहे पीड़ित परिवार और विधायक संदीप जाखड़ को रविवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें सिविल अस्पताल में ही हिरासत में ले लिया।इस दौरान मेयर सहित परिवार के चार अन्य सदस्य भी उनके साथ थे। विधायक जाखड़ ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के अबोहर दौरे के दौरान पीड़ित परिवार की उनसे मुलाकात करवाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य परिवार को सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी पीड़ा रखने और न्याय मांगने का अवसर देना था। हालांकि, पुलिस ने उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने जाने से रोक दिया। जाखड़ ने इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता के सम्मान की बात करते हैं। वहीं, इंसाफ मांग रहे परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। जाखड़ ने कहा कि अजय की हत्या के बाद से परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। उन्हें अब तक इंसाफ मिलने की कोई ठोस उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाया जाए।