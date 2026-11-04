Jalandhar News: फिरोजपुर में चीनी डोर बेचने वाला गिरफ्तार, 150 गट्टू बरामद

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फिरोजपुर। थाना पुलिस ने शहर में चीनी डोर बेचने के आरोप में दविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चाइनीज डोर के 150 गट्टू बरामद किए हैं।आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, एएसआई गुरमीत सिंह अपनी पुलिस दल के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें एक मुखबिर से सूचना मिली। मुखबिर ने बताया कि फिरोजपुर शहर के मोहल्ला बावियां वाला निवासी दविंदर सिंह चीनी प्लास्टिक डोर बेचता है। वह बुधवार को ग्राहकों को डोर बेचने की तैयारी में था। पुलिस ने बताई हुई जगह पर दबिश देकर दविंदर सिंह को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से चीनी प्लास्टिक डोर के 150 गट्टू मिले।फोटो कैप्शन -फिरोजपुर पुलिस ने पकड़े चीनी डोर के गट्टू।