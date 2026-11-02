Jalandhar News: कोहलू मशीन की चपेट में आया व्यक्ति, एम्स रेफर

बोहर। गांव घल्लू के निकट कोहलू मशीन की चपेट में आने से राजेंद्र कुमार का बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। बल्लुआना के विधायक गोल्डी मुसाफिर ने घायल को अपनी पायलट गाड़ी से सिविल अस्पताल अबोहर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बठिंडा एम्स रेफर किया गया।जानकारी के अनुसार, राजेंद्र कुमार कोहलू मशीन पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनका हाथ अचानक मशीन में आ गया। हादसे के वक्त विधायक गोल्डी मुसाफिर का काफिला फाजिल्का रोड से गुजर रहा था। गांव के पास भीड़ देखकर विधायक ने कर्मचारियों को मौके पर भेजा। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुभाष कुमार ने बताया कि राजेंद्र कुमार का हाथ गंभीर रूप से जख्मी था। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए यह रेफर किया गया।