फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Jot Singh has become the first turban-wearing Sikh legislator to make history in the U.S. state of Georgia.

जालंधर: अमेरिका के जॉर्जिया में इतिहास रचने वाले पहले दस्तारधारी सिख विधायक बने जोत सिंह, अकाल तख्त ने दी बधाई

Thu, 05 Nov 2026 06:46 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर
अमर उजाला नेटवर्क, जालंधर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 05 Nov 2026 06:46 AM IST
सार

जॉर्जिया राज्य के स्टेट हाउस के डिस्ट्रिक्ट 97 से चुनाव जीतकर जोत सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह जॉर्जिया की राज्य विधायिका के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी और पहले सिख-अमेरिकी विधायक बन गए हैं।

विज्ञापन
Jot Singh has become the first turban-wearing Sikh legislator to make history in the U.S. state of Georgia.
जोत सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका में भारतीय और सिख समुदाय के लिए गर्व का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आया है। जॉर्जिया राज्य के स्टेट हाउस के डिस्ट्रिक्ट 97 से चुनाव जीतकर जोत सिंह ने इतिहास रच दिया है। वह जॉर्जिया की राज्य विधायिका के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी और पहले सिख-अमेरिकी विधायक बन गए हैं। उनकी इस जीत को अमेरिकी राजनीति में सिख समुदाय की बढ़ती भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिहाज से महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

विज्ञापन


जॉर्जिया के नॉरक्रॉस में एक मेहनती प्रवासी सिख परिवार में पले-बढ़े जोत सिंह का यह सफर भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार यासीन मोगाजी को पराजित किया। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के अनुसार जोत सिंह को 68 प्रतिशत, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी को 32 प्रतिशत मत मिले। उनकी जीत के बाद नॉरक्रॉस स्थित गुरु नानक मिशन सोसाइटी में सिख समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर ‘बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’ के जयकारों के साथ खुशी मनाई।
विज्ञापन


जोत सिंह ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सिख इतिहास और परंपराओं का उल्लेख करते हुए अत्याचार, अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाने की भावना को सार्वजनिक जीवन का मार्गदर्शक बताया था। उनका चुनावी एजेंडा स्वास्थ्य सेवाओं, आवास, शिक्षा, महंगाई और प्रवासी तथा कामकाजी परिवारों से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस ऐतिहासिक जीत पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज ने भी जोत सिंह को बधाई दी है। जत्थेदार ने उन्हें अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेककर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा है। इससे सिख समुदाय में उनकी उपलब्धि को लेकर खुशी और उत्साह है।


येल विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके जोत सिंह की सफलता अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। उनकी जीत इस बात का संकेत है कि प्रवासी भारतीय अपनी मेहनत, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी के दम पर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। अब विधानसभा में उनकी भूमिका पर सभी की निगाहें रहेंगी और उम्मीद की जा रही है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाने के साथ सभी समुदायों के हितों के लिए काम करेंगे।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed