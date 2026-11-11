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Jalandhar News: सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
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Inaugurated a library at a government school
संवाद न्यूज एजेंसी
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होशियारपुर। गांव बोहन के सरकारी स्कूल में 13 लाख रुपये की लागत से बनी लाइब्रेरी का विधायक डॉ. इशांक कुमार ने उद्घाटन किया। इसे विद्यार्थियों को समर्पित किया गया है।

यह लाइब्रेरी आम आदमी पार्टी सरकार की शिक्षा क्रांति मुहिम का हिस्सा है। डॉ. इशांक कुमार ने कहा कि पुस्तकालय विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत, ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि आज के दौर में पाठ्यक्रम के अलावा अन्य विषयों का ज्ञान भी जरूरी है। विधायक ने अध्यापकों से अपील की कि वे विद्यार्थियों को लाइब्रेरी का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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