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Jalandhar News: नहर से मिले मृतक पंकज के परिजनों से मिले पूर्व डिप्टी स्पीकर दिनेश बब्बू

Sat, 26 Sep 2026 10:23 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 26 Sep 2026 10:23 PM IST
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Former Deputy Speaker Dinesh Babbu met the family of the deceased, Pankaj, whose body was found in the canal
परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। छोटेपुर क्षेत्र में एक 30 वर्षीय युवक का शव नहर से मिला है। मृतक की पहचान पंकज के रूप में हुई है। युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि तीन लोगों ने सोची-समझी साजिश के तहत पंकज की हत्या कर शव नहर में फेंका है। परिजनों ने पुलिस से मामले की सही जांच कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है।

वहीं, पूर्व डिप्टी स्पीकर और भाजपा नेता दिनेश सिंह बब्बू ने मृतक पंकज के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। दिनेश सिंह बब्बू ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि युवक की मौत के मामले में उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी ने युवक की हत्या की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी।
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