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Jalandhar News: मछली पालक किसानों ने पंजाब सरकार के प्रति जताया रोष

Sat, 26 Sep 2026 10:22 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 26 Sep 2026 10:22 PM IST
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Fish farmers expressed resentment towards the Punjab government
कोटकपूरा में नेशनल हाईवे पर हादसाग्रस्त कैंटर और ट्रक
प्रदेशस्तरीय बैठक में मुफ्त बिजली और सब्सिडी की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। पंजाब के विभिन्न जिलों से आए मछली पालक किसानों ने राज्यस्तरीय बैठक की। उन्होंने पंजाब सरकार के प्रति रोष जताते हुए समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।

किसानों ने बताया कि मछली पालन सहायक धंधा है, जिससे अच्छी आय होती है। हालांकि लगातार बढ़ते खर्चों के कारण इसे चलाना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने कृषि क्षेत्र की तर्ज पर मुफ्त बिजली की सुविधा मांगी। उन्होंने नए धंधे शुरू करने वालों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देने की भी मांग की। प्रदेश अध्यक्ष रणजोध सिंह और हरप्रीत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब के मछली फार्मों को महंगी बिजली मिल रही है। मछलियों की फीड की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह धंधा संकट में आ सकता है।
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