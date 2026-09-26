Jalandhar News: मछली पालक किसानों ने पंजाब सरकार के प्रति जताया रोष

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदकोट। पंजाब के विभिन्न जिलों से आए मछली पालक किसानों ने राज्यस्तरीय बैठक की। उन्होंने पंजाब सरकार के प्रति रोष जताते हुए समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की।किसानों ने बताया कि मछली पालन सहायक धंधा है, जिससे अच्छी आय होती है। हालांकि लगातार बढ़ते खर्चों के कारण इसे चलाना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने कृषि क्षेत्र की तर्ज पर मुफ्त बिजली की सुविधा मांगी। उन्होंने नए धंधे शुरू करने वालों को सब्सिडी और अन्य सुविधाएं देने की भी मांग की। प्रदेश अध्यक्ष रणजोध सिंह और हरप्रीत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब के मछली फार्मों को महंगी बिजली मिल रही है। मछलियों की फीड की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह धंधा संकट में आ सकता है।फ़ोटो - 26 frd 2