Jalandhar News: पुलिस ने जलालाबाद में उपमंडल में कासो चलाकर 17 आरोपी दबोचे

जलालाबाद। फाजिल्का पुलिस ने शुक्रवार को उपमंडल जलालाबाद में नशा तस्करों और आपराधिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक गगन अजीत सिंह के निर्देशों पर पुलिस उपाधीक्षक लवदीप सिंह की निगरानी में विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी।इस कासो (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) के तहत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 13 पुराने मामलों में वांछित थे। दो नशा तस्कर और दो अन्य आरोपी भी पकड़े गए। थाना सदर जलालाबाद पुलिस ने चार पुराने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुखदेव सिंह को नशा तस्करी के आरोप में काबू किया गया। थाना अरनी वाला, अमीर खास, वैरोके और सिटी जलालाबाद पुलिस ने भी विभिन्न मामलों में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।