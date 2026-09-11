Jalandhar News: गुलजार सिंह मामले पर भाजपा का प्रदर्शन, चीमा का पुतला फूंका

अबोहर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा से जुड़े गुलजार सिंह मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अबोहर के गांव शेरगढ़ में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री चीमा का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।बल्लुआना विधानसभा क्षेत्र की भाजपा हलका इंचार्ज वंदना सांगवाल ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सांगवाल ने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों को सार्वजनिक करने और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। सांगवाल ने यह भी कहा कि मामले को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इससे सच्चाई सामने आ सकेगी। प्रदर्शन में शामिल अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी पंजाब सरकार और संबंधित मंत्री के खिलाफ रोष जताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। यह मामला 6 सितंबर 2026 को संगरूर के तुर बंजारा गांव से जुड़ा है। उस दिन गुलजार सिंह ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पंजाब के वित्त मंत्री से प्रदेश में खुलेआम बिक रहे नशे को लेकर सवाल किया था। अगले दिन गुलजार सिंह ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। बाद में लुधियाना के अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी।