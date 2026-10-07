Jalandhar News: धोखाधड़ी कर 99.90 लाख का लोन लेने का आरोप, मामला दर्ज

गुरुहरसहाय (फिरोजपुर)। जमीन के दस्तावेज से छेड़छाड़ कर 99 लाख 90 हजार रुपये का लोन लेने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई गांव ठठेरा वाला निवासी अशोक कुमार की शिकायत पर हुई है। उन्होंने अपनी जमीन के दस्तावेज के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया है।शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि संदीप सिंह और नवदीप कौर ने उसकी जमीन से संबंधित दस्तावेज का कथित तौर पर दुरुपयोग किया। संदीप सिंह और नवदीप कौर मर्सी चौक, गुरुहरसहाय के निवासी हैं। उन्होंने विभिन्न बैंकों से लाखों रुपये का ऋण लिया। आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक की सादिक शाखा, फरीदकोट से लोन लिया। उन्होंने एचडीएफसी बैंक पंजेके उताड़ से भी ऋण प्राप्त किया। कुल 99 लाख 90 हजार रुपये का लोन धोखाधड़ी से लिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसकी जमीन को आधार बनाकर यह ऋण प्राप्त किया गया। मामले की जांच के बाद इसे वरिष्ठ पुलिस कप्तान फिरोजपुर के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। अनुमोदन मिलने के बाद संबंधित थाने में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस द्वारा मामले में आरोपों की जांच की जा रही है। बैंक दस्तावेज और जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।