मुकेरियां (होशियारपुर)। जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर भंगाला चुंगी के पास बुधवार को गैस टैंकर, बोलेरो पिकअप, कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। टक्कर से गैस टैंकर सड़क पर पलट गया।हादसे में चार लोग घायल हुए। गैस टैंकर चालक, बोलेरो पिकअप चालक सोनू और राकेश पुत्र दलीप सिंह की हालत गंभीर है। मोटरसाइकिल सवार गुरमान सिंह और उनकी मां कमलजीत कौर को चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अमृतसर रेफर किया गया। यह दुर्घटना हाईवे पर तीन टिप्पर खराब होने के कारण एक तरफ से चल रहे यातायात के दौरान हुई। सूचना मिलने पर एसएसएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सिविल अस्पताल मुकेरियां पहुंचाया गया और यातायात सुचारू करवाया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।