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Jalandhar News: फरीदकोट में पराली जलाने पर छह किसानों पर मामला दर्ज

Mon, 02 Nov 2026 06:17 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 02 Nov 2026 06:17 PM IST
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Case registered against six farmers for stubble burning in Faridkot
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदकोट। जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने छह किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। यह कार्रवाई नोडल अधिकारियों की शिकायतों के आधार पर की गई है।


पुलिस के अनुसार, थाना सदर फरीदकोट में गांव पहलूवाला के बूटा सिंह और झोटीवाला के करतार सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। हरदयालेआना के नत्था सिंह और नत्थलवाला के अमोलक सिंह भी इसी थाने में नामजद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, थाना सादिक में गांव ढाब शेर सिंह वाला के सबदिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थाना सदर कोटकपूरा में गांव फिड्डे कलां के जगजीत सिंह पर भी केस दर्ज हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरबंस सिंह बैंस ने बताया कि पुलिस की टीमें किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं।
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