पठानकोट। पठानकोट-डलहौजी नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार दंपती ललित मोहन जिंदल और उनकी पत्नी सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसा कंडी क्षेत्र धारकलां के गांव निआड़ी के पास हुआ। सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स (एसएसएफ) की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल पठानकोट पहुंचाया गया। घायल पति-पत्नी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ककेरा गांव के निवासी हैं।