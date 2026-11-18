संवाद न्यूज एजेंसीजालंधर। बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने एक बुजुर्ग महिला के कानों से सोने की बालियां झपट लीं। बालियां खींचने के दौरान महिला का कान बुरी तरह फट गया और खून बहने लगा। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल कान पर छह टांके लगाए।यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महिला रोजाना की तरह घर से बाहर निकली थीं। पीछे से आए बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया। दर्द से कराहती महिला सड़क पर गिर पड़ीं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं।