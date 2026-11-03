Jalandhar News: फिरोजपुर में झपटमारी-चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

फिरोजपुर। सिटी पुलिस ने झपटमारी और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद की है।आरोपी सूरज उर्फ टकल, श्रीराम और लवदीप उर्फ सागर फिरोजपुर शहर के निवासी हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये राहगीरों से मोबाइल फोन और गहने छीनते हैं। आरोपी बाइकें भी चोरी करते थे। आरोपियों ने चोरी का सामान डेंगू अस्पताल के कंडम क्वार्टरों में छिपाकर रखा था। सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से एक बाइक, मोबाइल फोन, सोने के झुमके, अंगूठी, चांदी की पायल और कड़े बरामद हुए। मामले में आगे की जांच जारी है।