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Jalandhar News: फिरोजपुर में झपटमारी-चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार

Tue, 03 Nov 2026 05:01 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 03 Nov 2026 05:01 PM IST
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3 accused arrested for snatching and theft in Ferozepur
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। सिटी पुलिस ने झपटमारी और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से सोने-चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और चोरी की बाइक बरामद की है।

आरोपी सूरज उर्फ टकल, श्रीराम और लवदीप उर्फ सागर फिरोजपुर शहर के निवासी हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये राहगीरों से मोबाइल फोन और गहने छीनते हैं। आरोपी बाइकें भी चोरी करते थे। आरोपियों ने चोरी का सामान डेंगू अस्पताल के कंडम क्वार्टरों में छिपाकर रखा था। सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से एक बाइक, मोबाइल फोन, सोने के झुमके, अंगूठी, चांदी की पायल और कड़े बरामद हुए। मामले में आगे की जांच जारी है।
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