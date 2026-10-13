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Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   22,753 metric tonnes of paddy arrived at Moga's grain markets.

Jalandhar News: मोगा की मंडियों में 22,753 मीट्रिक टन धान पहुंचा

Tue, 13 Oct 2026 04:49 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 13 Oct 2026 04:49 PM IST
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22,753 metric tonnes of paddy arrived at Moga's grain markets.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मोगा। जिले की मंडियों में अब तक 22,753 मीट्रिक टन धान की आवक हुई, जिसमें से 18,277 मीट्रिक टन खरीदा गया। डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने किसानों से मंडियों में सूखा धान लाने की अपील की।

किसानों को दिन में धान काटने की सलाह दी गई है। शाम छह बजे से सुबह दस बजे तक कंबाइन से धान कटाई पर पाबंदी है। ओस और नमी से धान की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इससे खरीद में परेशानी आती है, इसलिए सूखी फसल को प्राथमिकता दें। पनग्रेन ने 9,544 मीट्रिक टन, मार्कफेड ने 4,404 मीट्रिक टन धान खरीदा। पनसप ने 2,837 मीट्रिक टन और पंजाब राज्य गोदाम निगम ने 1,491 मीट्रिक टन धान की खरीद की। अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया तेज करने और धान का समय पर उठान सुनिश्चित करने के निर्देश मिले।
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