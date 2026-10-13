बूथ प्रभारी संगठन की रीढ़ हैं : डॉ. अमनदीप अरोड़ा

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मोगा। हल्का मोगा से आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए बूथ प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की।



इसमें ब्लॉक धल्लेके, झंडियाना गरबी और डगरू के बूथ प्रभारी शामिल हुए। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों, जन-कल्याणकारी नीतियों को घर-घर पहुंचाने और बूथ स्तर पर संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ प्रभारी संगठन की रीढ़ हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने और आपसी तालमेल से संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। ब्लॉक प्रधान रीपा जौहल, राजविंदर सिंह (झंडियाना गरबी) और जसपाल सिंह (डगरू) भी उपस्थित रहे। विधायक ने सभी बूथ प्रभारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

संवाद न्यूज एजेंसी