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Jalandhar News: फगवाड़ा में सुविधा से नल-पंखा चोरी

Tue, 13 Oct 2026 04:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 13 Oct 2026 04:46 PM IST
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Tap and fan stolen from Suvidha Centre in Phagwara
संवाद न्यूज एजेंसी
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फगवाड़ा। फगवाड़ा के बाबा गदिया इलाके में स्थित एक सुविधा केंद्र को चोरों ने पांचवीं बार निशाना बनाया है। चोर यहां से बाथरूम के नल और एक पंखा चुराकर फरार हो गए।

सुविधा केंद्र की प्रभारी प्रियंका ने बताया कि शनिवार को केंद्र बंद किया गया था। सोमवार सुबह जब वह केंद्र पहुंची, तो सुरक्षा गार्ड ने चोरी की सूचना दी। चोरों ने बाथरूम से नल और एक पंखा चोरी हो चुका था। यह सुविधा केंद्र पहले भी चार बार चोरी का शिकार हो चुका है। इस बार यहां पांचवीं बार चोरी हुई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
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