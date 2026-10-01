कनाडा में बिश्नोई नंबर प्लेट पर विवाद: भारतीय मूल की महिला को नाम हटाने की सलाह, पीड़िता से हुई थी मारपीट

कनाडा में एक निजी नंबर प्लेट ''BIS9E'' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ब्रिटिश कोलंबिया की सरकारी वाहन बीमा एजेंसी आईसीबीसी ने भारतीय मूल की मंजू बिश्नोई को यह नंबर प्लेट बदलने या हटाने की सलाह दी है। यह विवाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के बाद सामने आया है

विज्ञापन





ईसीबीसी को चिंता है कि नंबर प्लेट देखकर लोग मंजू को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जोड़ सकते हैं। इससे गलतफहमी में उनके खिलाफ नफरत या हिंसा की घटना हो सकती है। मंजू बिश्नोई का कहना है कि उन्होंने यह नंबर प्लेट वर्ष 2023 में अपने पारिवारिक उपनाम की पहचान के तौर पर ली थी। उनका किसी गिरोह या आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। उनके मुताबिक, हाल में इंडो-कनाडाई समुदाय के कुछ युवकों ने उन्हें घेरकर प्लेट को लेकर बहस की और उनके साथ मारपीट भी की। मंजू का कहना है कि बिश्नोई एक सामान्य पारिवारिक उपनाम है। केवल नाम के आधार पर किसी व्यक्ति को अपराधी गिरोह से जोड़ना गलत है।