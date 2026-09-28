Roorkee News: दरगाह में हाजिरी के लिए आए युवक की संदिग्ध हालात में मौत

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अंसुल निवासी सीतापुर उत्तर प्रदेश, पिरान कलियर के अब्दाल शाह बस्ती क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा था। बताया गया कि वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ दरगाह में हाजिरी के लिए आया हुआ था। इसी दौरान उसने संदिग्ध परिस्थिति में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। पत्नी और आसपास मौजूद लोगों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने युवक का उपचार शुरू किया लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद युवक के परिवार में भी मातम का माहौल है। कोतवाली पुलिस के अनुसार युवक की मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।