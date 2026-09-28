Roorkee News: दोहरे हत्याकांड का आरोपी नहीं चढ़ा पुलिस के हत्थे

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झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी गांव में शनिवार को आरोपी अमन पर पहले पड़ोसी युवक सूरज व बाद में उसी दौरान सगी बहन रूपा को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदाज को अंजाम देकर घटनास्थल से फरार हो गया था। पुलिस ने उसी दिन आरोपी अमन के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी खोजबीन के लिए पुलिस टीमों का गठन किया था।घटना को तीन दिन बीत गए है लेकिन आरोपी युवक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। गांव का एक पक्ष पुलिस की गतिविधियों की अपडेट दाएं बाएं से लेने में लगा हुआ है। दूसरा पक्ष आरोपी की गिरफ्तारी होने की जानकारी ले रहा है। झबरेड़ी गांव में घटना के तीसरे दिन भी पुलिस बल तैनात रहा। सोमवार को मृत युवती व सूरज की रस्म पगड़ी हुई। थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दिनरात लगी हुई हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।