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Roorkee News: खेत से मिट्टी उठाकर फसल खुर्द-बुर्द करने पर एनसीआर दर्ज

Mon, 28 Sep 2026 05:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:57 PM IST
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NCR registered for destroying crops by removing soil from the field
कोतवाली क्षेत्र के टिकौला कलां गांव में खेत से जबरन मिट्टी उठाकर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टिकौला कलां निवासी सुशील कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 सितंबर को सुबह करीब 07:30 बजे, टिकौला कलां स्थित उसके खेत से कविन्द्र, योगेन्द्र व रकम निवासी टिकौला कलां और मदन निवासी उदल्हेड़ी ने खेत से मिट्टी उठाकर फसल को पूरी तरह खुर्द-बुर्द कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों की ओर से विवाद उत्पन्न किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी कविन्द्र, योगेन्द्र व रकम निवासी टिकौला कलां व मदन निवासी उदलहेड़ी पर एनसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
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