घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर ने लड़की से की छेड़छाड़: शोर मचाने पर पड़ोसियों ने पकड़ा, पुलिस हिरासत में मनचला

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पीड़िता ने बताया कि वह घर में मोबाइल पर गाने सुन रही थी, तभी एक व्यक्ति घर में दाखिल हुआ। उसने बड़ी बहन का फोन नंबर मांगा और कुछ रुपये दिए। इसके बाद व्यक्ति ने कथित तौर पर लड़की से गलत हरकतें शुरू कर दीं।पीड़िता के विरोध करने और शोर मचाने पर वह घर से भाग गया। मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। लड़की ने बताया कि आरोपी पहले भी उसे गलत नजरों से देखता था। आरोपी का घर के पास प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है।