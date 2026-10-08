पंजाब में युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटा: पुलिकर्मी पर लगे आरोप, क्या बोला पीड़ित का भाई?

संगरूर पुलिस में तैनात एक पुलिसकर्मी पर मोगा से एक युवक को कथित तौर पर अगवा कर उसके साथ बुरी तरह मारपीट करने और गंभीर हालत में सुनसान जगह पर छोड़ने के आरोप लगे हैं। घायल युवक की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए एम्स बठिंडा में भर्ती करवाया गया है। मामले में युवक के परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं, युवक के कथित अपहरण की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है।

युवक के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें

हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे फरीदकोट रेफर कर दिया। फरीदकोट पहुंचने पर भी डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे एम्स बठिंडा रेफर कर दिया। परिजनों के अनुसार, गुरप्रीत के सिर और पीठ पर गंभीर चोटों के निशान हैं। चोटों के कारण वह ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा है और घटना के बाद से डरा हुआ है। सिमरजीत सिंह ने दावा किया कि गुरप्रीत ने परिवार को बताया है कि संगरूर पुलिस में तैनात मोहित नामक पुलिसकर्मी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे बुग्गीपुरा चौक से कथित तौर पर अगवा किया।



इसके बाद उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर बुरी तरह पीटा गया और जान से मारने का प्रयास किया गया। परिजनों का आरोप है कि गुरप्रीत की इंस्टाग्राम पर एक लड़की से जान-पहचान थी। इसी बात की जानकारी उक्त पुलिसकर्मी को होने के बाद कथित तौर पर गुरप्रीत को अगवा किया और उसके साथ मारपीट की।



पुलिस कर रही मामले की जांच

सिमरजीत ने यह भी दावा किया कि आरोपी पुलिसकर्मी संगरूर के एसएसपी की सुरक्षा में तैनात है। हालांकि, इस दावे की पुलिस की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। इस संबंध में संगरूर एसएसपी के सरकारी नंबर पर संपर्क किया गया तो एएसआई सतनाम सिंह ने फोन उठाया। उन्होंने बताया कि एसएसपी की सुरक्षा में ऐसा कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। वहीं, युवक के कथित अपहरण से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात भी सामने आई है। थाना मेहना के एसएचओ परमिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी स्थिति और आरोपों की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी।