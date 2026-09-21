आप पर गरजे केंद्रीय मंत्री शिवराज: शायरी अंदाज में सीएम मान और केजरीवाल पर बोला हमला, नशे को लेकर कही ये बात
सीएम मान पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पंजाब के मुखिया ही नशा करके विधानसभा में पहुंच जाते हैं जो बड़े दुर्भाग्य की बात है।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भाजपा की नशा मुक्ति यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए तलवंडी साबो पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आप सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा आप ने सत्ता में आने से पहले नशे को खत्म करने के लिए तीन माह की डेड लाइन दी थी लेकिन पंजाब में नशे की समस्या खत्म नहीं हो सकी।
सीएम मान पर बोला हमला
सीएम मान पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा पंजाब के मुखिया ही नशा करके विधानसभा में पहुंच जाते हैं जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस मौके पर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, राज्यसभा सांसद तरुण चुघ, मनप्रीत बादल, सुनील जाखड़, कंवलजीत सिंह के अलावा अन्य नेता मौजूद थे।
भाजपा सत्ता में आने के बाद तोड़ेगी नशे का नेटवर्क: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री ने सीएम मान से सवाल किया कि नशे के सौदागरों को संरक्षण कौन दे रहा है। उन्होंने कहा मैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का संदेश लेकर पंजाब आया हूं। भाजपा पंजाब में सत्ता में आने के बाद छह माह में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त कर देगी। इस दौरान उन्होंने शायरी अंदाज में कहा सुन लें- केजरीवाल और भगवंत सिंह मान नूर की एक किरण जुल्मात पर भारी होगी, रात तुम्हारी है, लेकिन सुबह हमारी होगी।
उन्होंने कहा ये रवानी ये जवानी अब झुकेगी नहीं। पंजाब को बचाना हमारा संकल्प है और हम पंजाब को बचा के ही चैन की सांस लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य है कि नशे को समाप्त करने के वादे के साथ सरकार में आई आप के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। आज जब पंजाब में पीड़ित परिवारों से संवाद किया, तो मन पीड़ा से भर गया।
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पंजाब में आप सरकार के मंत्री अमर अरोड़ा ने कहा आज नशीले पदार्थ पंजाब में भाजपा शासित राज्यों से ही आ रहे हैं। उनके बयान एक न्यूज हेडलाइन बनाने के अलावा कुछ नहीं है। इससे पंजाब को कोई लाभ नहीं होगा। इससे समस्या हल नहीं हो सकती।
#WATCH | Chandigarh: On Union Minister Shivraj Singh Chouhan's statement, Punjab Minister Aman Arora says, "... You can call anyone whatever you like—changing names or hurling labels—but does that actually solve any issue? If I were to say something against the BJP, Shivraj Singh… pic.twitter.com/peGEhKh4Vk— ANI (@ANI) September 21, 2026