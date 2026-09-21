चंडीगढ़ से लौट रही एक युवती के साथ गांव के रास्ते में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने चार युवकों पर मारपीट कर वारदात को अंजाम देने और मोबाइल तोड़ने का आरोप लगाया है।

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पीड़िता 20 सितंबर को चंडीगढ़ से वापस लौटी थी। पठानकोट के मलिकपुर में उतरकर वह पैदल गांव जा रही थी। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार युवक उसके पीछे आए। युवकों ने उसे टक्कर मारकर सड़क किनारे गिरा दिया। इसके बाद वे उसे झाड़ियों की ओर ले गए और मारपीट की। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उससे दुष्कर्म किया। थाना सदर पुलिस ने घटना की शिकायत मिलने के बाद चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों का उसके परिवार से पहले विवाद था। उसने मारपीट की वीडियो अपने मोबाइल में बना ली थी, जिससे आरोपी रंजिश रखते थे। पुलिस ने विशाल, गगन, रंजीत और दक्ष के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया है। डीएसपी सुखजिंदर सिंह थापर के मुताबिक इंस्पेक्टर रुपिंदरजीत कौर को जांच सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है।एसएसपी मनप्रीत सिंह मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच इंस्पेक्टर रुपिंदरजीत कौर को सौंपी गई है। पुलिस की ओर से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है।